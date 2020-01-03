إسماعيل قاآني.. تلميذ خامنئي يخلف رأس الأفعى في فيلق القدس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدر المرشد الإيراني علي خامنئي قرارا بتعيين إسماعيل قاآني، نائب قاسم سليماني، قائدا لفيلق القدس الذي ينحصر عمله الأساسي والذي عهد إليه نظام طهران مهمة إرسال الدعم المالي والأسلحة من قبل مليشيا الحرس لأذرعها في لبنان واليمن.

قرار خامنئي جاء بعد ساعات عدة بعد مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الذراع العسكرية الخارجية لمليشيا الحرس الثوري الإيراني، إثر غارة أمريكية استهدفت موكبه في العراق.

وعلى الرغم من ندرة المعلومات حول تفاصيل حياة القائد الجديد لفيلق القدس إسماعيل قاآني، فإن الأخير لديه مواقف عدائية ضد الولايات المتحدة وحلفائها لطالما أبرزتها وسائل إعلام إيرانية خلال السنوات الأخيرة.