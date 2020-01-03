جنرال أمريكي: معلومات استخباراتية أكدت تخطيط سليماني لمهاجمتنا

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العين الإخباريةالجمعة 2020/1/3 11:51 م بتوقيت أبوظبي
مارك ميلي رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة
أعلن الجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجمعة، امتلاك واشنطن معلومات دامغة حول تخطيط قائد مليشيا فيلق القدس قاسم سليماني لهجمات عنيفة ضد الولايات المتحدة.
وأوضح ميلي أن تلك المخططات الإرهابية التي قام بها سليماني "من الممكن حدوثها" على الرغم من مقتله.
وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية: "ندرك تماما التداعيات الاستراتيجية لعملية استهداف قاسم سليماني".
وفي وقت سابق، قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية: إن واشنطن بصدد نشر ما يصل إلى 3500 جندي إضافي في الشرق الأوسط عقب استهداف قائد مليشيا فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في العراق.
وستأتي التعزيزات من قوة الاستجابة العالمية للفرقة 82 المحمولة جواً، التي قدمت بالفعل عدة مئات من القوات الإضافية إلى المنطقة في وقت سابق من هذا الأسبوع، مع تزايد التوتر بسبب الهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد.
وتأتي هذه الخطوة إثر مقتل سليماني، الذي قالت واشنطن إنه كان وراء هجمات على منشآت أمريكية بالعراق في الأشهر الأخيرة.
وأمر ترامب، فجر الجمعة، بتنفيذ ضربة استهدفت الإرهابي سليماني، وبحسب بيان "البنتاجون" استهدفت غارة أمريكية سليماني وكبار قادة الحشد الشعبي لردع خطط الهجمات الإيرانية المستقبلية، لافتاً إلى أن قائد فيلق القدس كان يطور خططاً لمهاجمة الدبلوماسيين الأمريكيين في العراق والمنطقة.
وكانت عناصر من مليشيا كتائب حزب الله العراقي الموالية لإيران اقتحمت، الثلاثاء، مقر السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، بعد مقتل عشرات المسلحين بينهم قياديون، في ضربات جوية استهدفت منشآت تابعة للمليشيا التابعة لإيران.
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