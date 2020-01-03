اجتماع طارئ  لبحث تداعيات الغزو التركي المحتمل على ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 يناير 2020

الخليج 365

قرر مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة، تكليف قائمين بالأعمال في كل من مصر والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي.

وعقد مجلس الوزراء برئاسة السيد عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الجمعة، اجتماعه الطارئ الأول للعام الحالي لبحث تداعيات الغزو التركي المحتمل على ليبيا متخذا جملة من الإجراءات في هذا الصدد.

وفقا لبيان المكتب الإعلامي لمجلس الوزارء، قرر المجلس خلال اجتماعه الذي عقد في مقر ديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، تكليف عدد من القائمين بالأعمال لشغل سفارات وبعثات ليبيا في كل من جمهورية مصر العربية ومندوبية جامعة الدول العربية، إضافة إلى مفوضية الاتحاد الأفريقي.

وجاء القرار عقب المساعي الدبلوماسية التي أجرتها الحكومة المؤقتة مع الدول الشقيقة والصديقة الرافضة لأي تدخل أجنبي في ليبيا خاصة بعد الاستقواء به من قبل حكومة العمالة والخيانة المسماة بحكومة الوفاق غير المعتمدة.

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وأكد مجلس الوزراء أنه في حال انعقاد دائم وأن جميع إمكانيات الحكومة مسخرة لخدمة المجهود الحربي للقوات المسلحة العربية الليبية حتى تحرير كل شبر في ربوع ليبيا.

وشدد المجلس على أن ثقته في الجيش الليبي لحماية حدود ليبيا برا وبحرا وجوا مستمرة، مؤكدين التفاف الشعب وحكومته حول الجيش حتى الانتصار في في المعركة ودحر الأعداء محليا ودوليا.

يذكر أن البرلمان التركى وافق، مساء أمس الخميس، على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا في جلسة طارئة للتصويت على مذكرة التفويض بشأن إرسال تلك القوات.

وزعمت المذكرة أن هذه الخطوة تأتي لـ«حماية المصالح الوطنية انطلاقاً من القانون الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية والتي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا».

وينشر نظام رجب طيب أردوغان عملاءه من الإرهابيين والمتشددين فى عدد من المدن السورية والليبية، دعماً للميليشيات الإجرامية والمتطرفة التي تواجه الجيشين السوري والليبي.