السعودية تؤكد على وجوب اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لضمان استقرار المنطقة 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 يناير 2020 Advertisements الخليج 365 اكدت المملكة العربية السعودية ،على وجوب اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن واستقرار المنطقة الحيوية للعالم أجمع.

وقال مصدر مسؤول في تصريح نشرته وكالة الانباء السعودية(واس)"تابعت المملكة العربية السعودية الأحداث في العراق الشقيق والتي جاءت نتيجة لتصاعد التوترات والأعمال الإرهابية التي شجبتها وحذرت المملكة فيما سبق من تداعياتها". واضاف المصدر "مع معرفة ما يتعرض له أمن المنطقة واستقرارها من عمليات وتهديدات من قبل الميليشيات الإرهابية تتطلب إيقافها، فإن المملكة وفي ضوء التطورات المتسارعة تدعو إلى أهمية ضبط النفس لدرء كل ما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع بما لا تحمد عقباه

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