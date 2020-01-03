بعد قليل.. حفتريوجه كلمة للشعب الليبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

يوجه القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، كلمة مرتقبة بعد قليل، للشعب الليبي على شاشة ليبيا الحدث.

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وافق البرلمان التركى، مساء أمس الخميس، على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا في جلسة طارئة للتصويت على مذكرة التفويض بشأن إرسال تلك القوات.

وزعمت المذكرة أن هذه الخطوة تأتي لـ«حماية المصالح الوطنية انطلاقًا من القانون الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية والتي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا».

وينشر نظام رجب طيب أردوغان عملاءه من الإرهابيين والمتشددين فى عدد من المدن السورية والليبية، دعمًا للميليشيات الإجرامية والمتطرفة التي تواجه الجيشين السوري والليبي.