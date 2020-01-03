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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أول تعليق من الكويت على مقتل قاسم سليماني في العراق والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 يناير 2020
دعت الكويت إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس والحكمة إزاء التطورات التي شهدها العراق، وذلك على خلفية مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بغارة أمريكية.
القاهرة– سبوتنيك. وذكرت وزارة الخارجية الكويتية في بيان اليوم "إن دولة الكويت تابعت بقلق بالغ تطورات الأحداث المؤسفة في العراق الشقيق، وندعو إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس والحكمة إزاء هذه التطورات وصولا إلى معالجة سياسية تجنب المنطقة مزيدا من التصعيد والمخاطر".
كما دعت الخارجية المجتمع الدولي "للمسارعة والاضطلاع بمسؤولياته التاريخية في صيانة أمن واستقرار هذه المنطقة الحيوية من العالم والنأي بها عن مظاهر التصعيد".
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