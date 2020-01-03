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 رويترز: لا صحة للأنباء عن هجوم على قاعدة عسكرية أمريكية في العراق

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 يناير 2020

 رويترز: لا صحة للأنباء عن هجوم على قاعدة عسكرية أمريكية في العراق

الخليج 365

 

نفى مصدر أمني داخل قاعدة عين الأسد الجوية في العراق ومسؤول محلي صحة تقارير عن هجوم على القاعدة، التي تستضيف قوات أمريكية بمحافظة الأنبار في غرب العراق.

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