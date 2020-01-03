شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رويترز: لا صحة للأنباء عن هجوم على قاعدة عسكرية أمريكية في العراق والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 يناير 2020 الخليج 365 نفى مصدر أمني داخل قاعدة عين الأسد الجوية في العراق ومسؤول محلي صحة تقارير عن هجوم على القاعدة، التي تستضيف قوات أمريكية بمحافظة الأنبار في غرب العراق.

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