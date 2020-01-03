البحرين: نتابع التطورات في العراق الشقيق ونؤكد على ضرورة عدم التصعيد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 يناير 2020 الخليج 365 أعلنت البحرين، اليوم الجمعة، أنها تطورات الأحداث في جمهورية العراق الشقيقة والتي جاءت نتيجة الأعمال الإرهابية المدانة والتي شجبتها المملكة فيما سبق، مؤكدة ضرورة عدم التصعيد من أجل تجاوز هذه المرحلة، والتصدي لكافة أشكال العنف والتطرف والارهاب.

ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا)، شددت المملكة على أهمية التحرك العاجل للمجتمع الدولي واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة لما لها من أهمية حيوية واستراتيجية للعالم بأسره.

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