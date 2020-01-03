شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الخارجية الأمريكية: بومبيو والحلبوسي يتفقان على ضرورة خفض حدة التوتر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 يناير 2020 قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن وزير الخارجية مايك بومبيو تحدث مع رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، واتفقا على ضرورة الحد من التوتر في العراق والمنطقة في أعقاب ضربة جوية أمريكية أسفرت عن مقتل أبرز قائد عسكري إيراني.

وقالت مورغان أورتاغوس المتحدثة باسم الوزارة في بيان:“عبر الوزير عن تقديره للشراكة المستمرة بين الحلبوسي والولايات المتحدة، واتفق الوزير بومبيو ورئيس البرلمان الحلبوسي على أهمية الحد من التوتر في العراق والمنطقة“.

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