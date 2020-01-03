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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بن سلمان يتلقى اتصالًا من وزير الخارجية الأمريكي لبحث التطورات في العراق والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 يناير 2020
تلقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان آل سعود، اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفيًا من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو؛ بحثا خلاله تطورات الأحداث في العراق.
ويأتي الاتصال في أعقاب مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، إثر غارة أمريكية في العراق برفقة القيادي بالحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية ”واس“:“صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من معالي وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو“.
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