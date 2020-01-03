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بن سلمان يتلقى اتصالًا من وزير الخارجية الأمريكي لبحث التطورات في العراق

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 يناير 2020

 

تلقى ولي العهد السعودي، الأمير آل سعود، اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفيًا من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو؛ بحثا خلاله تطورات الأحداث في العراق.

 

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ويأتي الاتصال في أعقاب مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، إثر غارة أمريكية في العراق برفقة القيادي بالحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس.

 

وذكرت وكالة الأنباء ”واس“:“صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من معالي وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو“.

 

 

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