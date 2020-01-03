عاجل.. رئيس الأركان الأمريكي: خطر سليماني قائم رغم مقتله

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 يناير 2020

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نقلت وكالة أنباء عالمية، عن تصريحات رئيس الأركان الأمريكي الجنرال "مارك ميلي"، أن الولايات المتحدة كان لديها معلومات لا بئس بها، تفيد بخطط لحملة ضد واشنطن لقائد الحرس الثوري الإيراني المقتول "قاسم سليماني"، مؤكداً أن القيادة الأمريكية علي لم بتداعيات الاستراتيجية الناجمة عن استهداف سليماني.

وأضاف " ميلي" في تصريحات صحفية، أنه لا يزال من الممكن تنفيذ مؤامرات "قاسم سليماني" رغم مقتله، وأن خطر عدم التحرك كان يفوق خطر التحرك ضد إيران.