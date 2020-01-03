نيويورك ترفع درجة التأهب الأمني لاحتمال ”انتقام إيراني“

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

قال رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلاسيو، إن مسؤولي الأمن في المدينة رفعوا درجة التأهب لاحتمال حدوث انتقام إيراني من ضربة جوية أمريكية في بغداد، اليوم الجمعة، أودت بحياة قاسم سليماني، أبرز قادة طهران العسكريين.



وتتحسب المدينة باستمرار لهجمات إرهابية محتملة، لكن رئيس البلدية قال إن الخطر زاد بشكل كبير في ضوء الموارد التي تمتلكها دولة مثل إيران بالمقارنة مع تنظيمات مثل القاعدة أو داعش.

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وأضاف دي بلاسيو في مؤتمر صحفي أنه ”يتعين أن نفترض أن هذا العمل (الضربة الجوية) يضعنا في حالة حرب بحكم الأمر الواقع“.

إيران تصدر مذكرة اعتقال بحق صحفي لم يصف سليماني بـ“الشهيد“ الأمن الأمريكي: لا تهديدات محددة داخل البلاد عقب مقتل سليماني ودعا دي بلاسيو وكبار مسؤولي الشرطة لعقد المؤتمر الصحفي بعد أن توعدت إيران بالانتقام ردا على الضربة الجوية التي أودت بحياة سليماني؛ العقل المدبر لتوسيع النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط.

وقال مفوض الشرطة في نيويورك ديرموت شاي: إن الضباط رفعوا درجة الاستعداد بالفعل، وإن سكان المدينة يمكن أن يشاهدوا في بعض المناطق المزيد من الضباط بالزي الرسمي وبعضهم مدجج بالسلاح.

ولم يحدد تلك المناطق، لكن جرت العادة على أن يكون الوجود المكثف للشرطة في محطات المترو ووسائل النقل العام الأخرى والأماكن السياحية.