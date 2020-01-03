شكرا لقرائتكم حفتر يتهم أردوغان بالمغامرة لإحياء الإرث العثماني في ليبيا والمنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن قائد الجيش الليبي خليفة حفتر المواجهة والنفير ضد أي قوات خارجية ترسل إلى ليبيا متهما أردوغان بالمغامرة لإحياء الإرث العثماني في ليبيا والمنطقة.

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