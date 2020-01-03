السعودية في 2020.. رسوم اضافية على الحجاج والمعتمرين وتسهيلات لقاصدي الحفلات

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الرياض



شرعت السلطات السعودية في استقبال العام الميلادي الجديد بفرض رسوم إضافية على قاصدي بيت الله الحرام ورحلات الطيران الداخلية، فيما كانت قدمت تسهيلات وتخفيضات هائلة للراغبين من خارج المملكة في حضور المهرجانات الغنائية والحفلات الراقصة التي تنظمها هيئة الترفيه.

وبدأت السعودية بتطبيق شرط شراء بوليصة تأمين صحي إلزامي لكل معتمر تضاف على رسوم التأشيرة اعتبارا من امس الأربعاء، 1 يناير2020، وفرضت دفع رسوم البوليصة في المنافذ الحدودية بمبلغ 189 ريالا سعوديا لمن لا يمتلكون البوليصة.

واعلنت هيئة الطيران المدني بالسعودية، في بيان لها، أنه ستجري مراجعة الرسوم كل ثلاث سنوات اعتبارا من مطلع 2020.