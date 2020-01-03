ظريف: اغتيال سليماني عمل من أعمال الإرهاب الدولي

أعلن وزير الخارجية الإيراني ​محمد جواد ظريف​ أن "اغتيال قائد ​فيلق القدس​ في ​الحرس الثوري الإيراني​ ​قاسم سليماني​ عمل من أعمال ​الإرهاب​ الدولي".

وأوضح ظريف أن "مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في ضربة أميركية ب​العراق​ كان عملا من أعمال الإرهاب الدولي"، مشيراً الى أنه "تصعيد خطير وأحمق للغاية".

ولفت الى أنه "كان سليماني، القوة الأكثر فعالية في مواجهة إرهابي تنظيمي داعش و​القاعدة​".

وأكد أن "​الولايات المتحدة​ تتحمل مسؤولية جميع عواقب هذه المغامرة".

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