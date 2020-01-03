خارجية الأردن: نتابع بقلق تطورات الأوضاع بالعراق ونؤكد أهمية التعاون لحماية أمنه

لفتت وزارة الخارجية ​الأردن​ية إلى "أنّها تتابع بقلق شديد تطوّرات الأوضاع في ​العراق​ية"، مشدّدةً على "أهميّة التعاون لحماية أمنه العراق واستقراره".

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