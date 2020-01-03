خارجية البحرين أكدت ضرورة عدم التصعيد: لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الأمن والاستقرار بالمنطقة

أعلنت وزارة الخارجية ​البحرين​ية أنّ "البحرين تتابع تطوّرات الأحداث في ​العراق​، الّتي جاءت نتيجة الأعمال ​الإرهاب​يّة المُدانة والّتي شجبتها البحرين فيما سبق، مؤكّدةً ضرورة عدم التصعيد من أجل تجاوز هذه المرحلة، والتصدّي لأشكال ​العنف​ و​التطرف​ والإرهاب كافّة".

ولفتت في بيان، إلى أنّ "البحرين تشدّد على أهميّة التحرّك العاجل للمجتمع الدولي واتخاذ الإجراءات اللّازمة لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، لما لها من أهميّة حيويّة واستراتيجيّة للعالم بأسره".