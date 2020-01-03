أعلنت وزارة الخارجية البحرينية أنّ "البحرين تتابع تطوّرات الأحداث في العراق، الّتي جاءت نتيجة الأعمال الإرهابيّة المُدانة والّتي شجبتها البحرين فيما سبق، مؤكّدةً ضرورة عدم التصعيد من أجل تجاوز هذه المرحلة، والتصدّي لأشكال العنف والتطرف والإرهاب كافّة".
ولفتت في بيان، إلى أنّ "البحرين تشدّد على أهميّة التحرّك العاجل للمجتمع الدولي واتخاذ الإجراءات اللّازمة لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، لما لها من أهميّة حيويّة واستراتيجيّة للعالم بأسره".
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية البحرين أكدت ضرورة عدم التصعيد: لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الأمن والاستقرار بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.