ترامب: لا نسعى لتغيير النظام الإيراني لكن سلوكه العدواني يجب أن يتوقف وأميركا تحركت لوقف الحرب

ركّز الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، على "أنّنا نجحنا في القضاء على الإرهابي الأول بالعالم قائد ​فيلق القدس​ ​قاسم سليماني​"، مؤكّدًا "أنّناسنلاحق أي شخص يعتدي على ​الولايات المتحدة الأميركية​ أو حلفائها".

ولفت في كلمة له ب​واشنطن​، إلى أنّ "فيلق القدس بقيادة سليماني قَتل وألحق الأذى بالعديد من الأميركيين، وسليمانيتَسبّب بقتل أناس أبرياء وشنّ اعتداءات إرهابيّة"، مشدّدًا على أنّ "سليماني زعزع الاستقرار في ​الشرق الأوسط​ خلال العشرين سنة الماضية"، موضحًا أنّ "الولايات المتحدة قامت بما يجب أن تقوم به منذ فترة طويلة".

وأعلن ترامب "أنّنا لا نبحث عن تغيير ​النظام الإيراني​، لكن سلوكه العدواني يجب أن ينتهي"، مبيّنًا أنّ "واجبي المقدّس هو الدفاع عن البلاد، و​الجيش الأميركي​ قَتل سليماني بتوجيهات منّي، ونحناتخذنا هذا الإجراء لنتجنّب اندلاع حرب".وذكر أنّ "الهجمات الأخيرة على أهداف أميركيّة في ​العراق​ كانت بتوجيهات من سليماني، وأنّأميركا تحرّكت لوقف الحرب ولن تتحرّك لإشعال الحرب".