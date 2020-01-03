ركّز الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على "أنّنا نجحنا في القضاء على الإرهابي الأول بالعالم قائد فيلق القدس قاسم سليماني"، مؤكّدًا "أنّناسنلاحق أي شخص يعتدي على الولايات المتحدة الأميركية أو حلفائها".
ولفت في كلمة له بواشنطن، إلى أنّ "فيلق القدس بقيادة سليماني قَتل وألحق الأذى بالعديد من الأميركيين، وسليمانيتَسبّب بقتل أناس أبرياء وشنّ اعتداءات إرهابيّة"، مشدّدًا على أنّ "سليماني زعزع الاستقرار في الشرق الأوسط خلال العشرين سنة الماضية"، موضحًا أنّ "الولايات المتحدة قامت بما يجب أن تقوم به منذ فترة طويلة".
وأعلن ترامب "أنّنا لا نبحث عن تغيير النظام الإيراني، لكن سلوكه العدواني يجب أن ينتهي"، مبيّنًا أنّ "واجبي المقدّس هو الدفاع عن البلاد، والجيش الأميركي قَتل سليماني بتوجيهات منّي، ونحناتخذنا هذا الإجراء لنتجنّب اندلاع حرب".وذكر أنّ "الهجمات الأخيرة على أهداف أميركيّة في العراق كانت بتوجيهات من سليماني، وأنّأميركا تحرّكت لوقف الحرب ولن تتحرّك لإشعال الحرب".
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: لا نسعى لتغيير النظام الإيراني لكن سلوكه العدواني يجب أن يتوقف وأميركا تحركت لوقف الحرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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