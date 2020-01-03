خارجية أميركا أدرجت جماعة "عصائب أهل الحق" العراقية على قائمة المنظمات الإرهابية

أعلنت ​وزارة الخارجية الأميركية​ أنّ "​الولايات المتحدة الأميركية​ أدرجت جماعة "عصائب أهل الحق" العراقيّة واثنين من قادتها على قائمة المنظمات الإرهابية"، ووصفتها بأنّها "ضمن وكلاء ​إيران​ في المنطقة".

ولفتت في بيان، إلى أنّ "الجماعة تحظى بدعم ​فيلق القدس​ التابع للحرس الثوري الإيراني"، الّذي استهدفته ​واشنطن​ أيضًا بالعقوبات.

في هذا الإطار، شدّد وزير الخارجية الأميركية ​مايك بومبيو​ على أنّ "عصائب أهل الحق" وقادتها وكلاء عنف لإيران".

وفي وقت سابق، أكّد بومبيو، أنّ "الضربة الأميركيّة الّتي استهدفت قائد فيلق القدس الإيراني ​قاسم سليماني​ قانونيّة"، واصفًا خطر عدم التحرّك ضدّ إيران بأنّه "كان هائلًا".