أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنّ "الولايات المتحدة الأميركية أدرجت جماعة "عصائب أهل الحق" العراقيّة واثنين من قادتها على قائمة المنظمات الإرهابية"، ووصفتها بأنّها "ضمن وكلاء إيران في المنطقة".
ولفتت في بيان، إلى أنّ "الجماعة تحظى بدعم فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني"، الّذي استهدفته واشنطن أيضًا بالعقوبات.
في هذا الإطار، شدّد وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو على أنّ "عصائب أهل الحق" وقادتها وكلاء عنف لإيران".
وفي وقت سابق، أكّد بومبيو، أنّ "الضربة الأميركيّة الّتي استهدفت قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني قانونيّة"، واصفًا خطر عدم التحرّك ضدّ إيران بأنّه "كان هائلًا".
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية أميركا أدرجت جماعة "عصائب أهل الحق" العراقية على قائمة المنظمات الإرهابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.