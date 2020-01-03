بومبيو شكر الحلبوسي: اتفقنا على العمل سويا لبناء عراق قوي وذي سيادة

لفت وزير ​الخارجية الأميركية​ ​مايك بومبيو​، إلى "أنّني شكرت رئيس مجلس النواب ​العراق​ي ​محمد الحلبوسي​ لإدانته الهجمات على ​السفارة الأميركية​ في ​بغداد​ من قبل ​إيران​ وعملاءها".

وأوضح في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، "أنّنا اتّفقنا على أهميّة الحدّ من التوترات في العراق والمنطقة، وعلى العمل سويًّا لبناء عراق قوي وذو سيادة".