لفت وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو، إلى "أنّني شكرت رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي لإدانته الهجمات على السفارة الأميركية في بغداد من قبل إيران وعملاءها".
وأوضح في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، "أنّنا اتّفقنا على أهميّة الحدّ من التوترات في العراق والمنطقة، وعلى العمل سويًّا لبناء عراق قوي وذو سيادة".
كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو شكر الحلبوسي: اتفقنا على العمل سويا لبناء عراق قوي وذي سيادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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