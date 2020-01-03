عمدة نيويورك طالب مواطني المدينة بالإبلاغ عن أي نشاط مشبوه عقب اغتيال سليماني

طالب عمدة مدينة ​نيويورك​ الأميركية بيل دي بلاسيو السكان بـ"الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه، وذلك خشية وقوع هجمات في أعقاب اغتيال قائد فليق ​القدس​ في الحرس الثوري ال​إيران​ي ​قاسم سليماني​ بغارة أميركية ب​العراق​".

وأوضح دي بلاسيو أن "مجلس بلدية نيويورك عقد اجتماعا طارئا لبحث اتخاذ إجراءات أمنية احترازية عقب اغتيال سليماني"، مشيراً الى أن "سلطات المدينة اتخذت إجراءات أمنية لمواجهة أي أعمال انتقامية بعد مقتل سليماني".

ولفت الى أنه "لا يمكن لأحد التنبؤ بما سيجري بعد مقتل سليماني واتخذنا إجراءات لتلافي حدوث هجمات إرهابية".

وأشار الى أنه " كانت لدينا معلومات أن وكلاء عن إيران حاولوا تدبير هجمات في نيويورك خلال السنوات الماضية".

وأعرب دي بلاسيو عن "سعادته لمقتل سليماني لأنه استخدم قدراته كي يقتل أميركيين وتسبب في مقتل آلاف حول ​العالم​".

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