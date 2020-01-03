أعرب رئيس جهاز الإعلام والتواصل في "حزب القوات اللبنانية" شارل جبور، عن اعتقاده أنّ "تشكيل الحكومة لا يحصل على وقع التطورات الإقليمية بمعزل عن حدث اليوم، بل يحصل على وقع حسابات الجهات السياسيّة الداخليّة، وتحديدًا العهد الّذي يريد تشكيل حكومة تكون له الأكثرية فيها".
ولفت في مداخلة تلفزيونيّة، إلى "أنّنا في لبنان لسنا في لحظة اشتباك بين 8 و14 آذار أو بين محورَين، حيث يريد كلّ محور تسجيل نقاط. الصراع بجزء منه هو في هذه الخانة وهو اليوم صراع أميركي- إيراني"، مركّزًا على أنّ "الأزمة في لبنان تجاوزت صراع المحاور على أهميّتها وعلى خطورتها، لأنّ في ظلّ الأزمة الماليّة القائمة، لا ينفع إلّا اتخاذ السياسات المناسبة لـ"نُفَرمِل" اندفاعة الإنهيار الكارثي".
كانت هذه تفاصيل خبر جبور: الأزمة بلبنان تجاوزت صراع المحاور ويجب اتخاذ سياسات مناسبة لنفرمل اندفاعة الإنهيار الكارثي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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