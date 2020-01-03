مخزومي: لحل سريع لمسألة عدم قدرة المواطنين على سحب رواتبهم من المصارف

دعا النائب ​فؤاد مخزومي​ الى "الاسراع في تشكيل حكومة تتألف من شخصيات ذات مناقبية عالية ومن ذوي الاختصاص في مجالات متعددة"، مطالباً حكومة ​تصريف الأعمال​ بـ"القيام بواجباتها إلى حين ​تشكيل الحكومة​ ​الجديدة​ وإيجاد حلول للاستحقاقات ​المال​ية والاجتماعية الطارئة". ودعا أيضاً إلى إيجاد حل سريع لمسألة عدم قدرة المواطنين على سحب رواتبهم من ​المصارف​، مجدداً التأكيد على أن "هذه الإجراءات غير قانونية وغير شرعية".

وخلال استقباله فعاليات ​بيروت​ية في بيت البحر، حيث جرى البحث بآخر المستجدات على الساحة اللبنانية عموماً والبيروتية خصوصاً، أكد مخزومي "رفضه للطريقة التي تدار بها الأمور، خصوصاً أنها تتم لأغراض سياسية ولخدمة جهات سياسية بعينها على الرغم من الظروف الصعبة لاهالي بيروت"، مشيراً إلى أن "​البلدية​ تصرف من ​الضرائب​ التي يدفعها أهل بيروت"، مشدداً على أن "التوجه يجب أن يكون لمشاريع تنموية تنهض بالعاصمة وتؤمن دعماً حقيقياً للناس وليس لخدمة أهداف سياسية".

ودعا وزيرة الداخلية في حكومة تصريف الاعمال ​ريا الحسن​ إلى "التحقيق في هدر أموال البلدية في احتفالات راس ​السنة​ العام الماضي التي كلفت المليارات، بينما لم تتجاوز هذه السنة الـ25 ألف ​دولار​"، مؤكدا أن "ما بعد انتفاضة 17 تشرين ليس كما قبله، فاللبنانيين سوف يحاسبوا كل من مد يده إلى المال العام وأهل بيروت هم جزء لا يتجزأ من هذا الشعب المنتفض على ​الفساد​".