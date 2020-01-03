إنهيار حائط ودرج جراء الأمطار الغزيرة على طريق الخناق- طرابلس والبلدية باشرت الأعمال اللازمة

إنهار حائط ودرج، جراء ​الأمطار​ الغزيرة الّتي تساقطت على طريق الخناق - ​طرابلس​ نزولًا، ممّا أدّى إلى احتجاز عدد من المواطنين داخل منازلهم في مبنى هاشم طقطق في الخناق- ​باب الرمل​.

وتوجّهت ورش ​بلدية طرابلس​ على الفور إلى المكان لإجراء المقتضى ورفع الردميات، وإعادة بناء الحائط والدرج وفتح الطريق أمام السكان، الّذين لم يُصَب أحد منهم بأذى.

وتستغرق الأعمال الجارية في المكان حتّى يوم غد.