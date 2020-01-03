إنهار حائط ودرج، جراء الأمطار الغزيرة الّتي تساقطت على طريق الخناق - طرابلس نزولًا، ممّا أدّى إلى احتجاز عدد من المواطنين داخل منازلهم في مبنى هاشم طقطق في الخناق- باب الرمل.
وتوجّهت ورش بلدية طرابلس على الفور إلى المكان لإجراء المقتضى ورفع الردميات، وإعادة بناء الحائط والدرج وفتح الطريق أمام السكان، الّذين لم يُصَب أحد منهم بأذى.
وتستغرق الأعمال الجارية في المكان حتّى يوم غد.
كانت هذه تفاصيل خبر إنهيار حائط ودرج جراء الأمطار الغزيرة على طريق الخناق- طرابلس والبلدية باشرت الأعمال اللازمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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