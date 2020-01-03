الغاء الحفل التأبيني لرحيل والدة النائب امين شري يوم الأحد في خربة سلم

أعلن المكتب الاعلامي لعضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​أمين شري​ أنه "تتقدم عائلة المرحومة زينب الشيخ عباس شري (والدة النائب شري الراحلة)، بالشكر والإمتنان لكل من واسانا برحيل الأم والجدة سواء بالإتصال أوالحضور الشخصي سائلين الله تعالى أن يمن عليكم بطول العمر".

وأشار المكتب الى أنه "نظراً للأوضاع المحيطة نعلن الغاء الحفل التأبيني يوم الأحد 5/1/2020 في بلدة ​خربة سلم​".

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