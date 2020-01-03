وفاة شاب في السفيرة- الضنية أطلق النار على نفسه

أفادت معلومات صحافية بـ"وفاة الشاب "ف. ع." من بلدة السفيرة - ​الضنية​، بعدما أطلق النار على نفسه. وتردّد أنّه يعاني من مشكلات نفسيّة".

ولفتت إلى أنّ "​القوى الأمنية​ حضرت إلى منزله للتحقيق في الحادث".