لفت عضو المكتب السياسي في "تيار المستقبل" النائب السابق مصطفى علوش، إلى "أنّني شاهدت اليوم ابن قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني متأثّرًا وباكيًا لمقتل والده، فتذكّرت مئات آلاف السوريين الّذين بكوا أحباءهم وملايين السوريين اللاجئين في الخيام تحت الثلج والجوع وشوارع حلب المنكوبة، ووالده يجول متفاخرًا بإنجازاته".
وسأل في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، "هل فَهم ابن سليماني ما معنى الموت بمتفجّرة أو برميل بارود أو صاروخ؟".
كانت هذه تفاصيل خبر علوش: هل فهم ابن سليماني ما معنى الموت بمتفجرة أو برميل بارود أو صاروخ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.