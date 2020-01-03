علوش: هل فهم ابن سليماني ما معنى الموت بمتفجرة أو برميل بارود أو صاروخ؟

لفت عضو المكتب السياسي في "تيار المستقبل" النائب السابق ​مصطفى علوش​، إلى "أنّني شاهدت اليوم ابن قائد فيلق القدس الإيراني ​قاسم سليماني​ متأثّرًا وباكيًا لمقتل والده، فتذكّرت مئات آلاف السوريين الّذين بكوا أحباءهم وملايين السوريين ​اللاجئين​ في الخيام تحت ​الثلج​ والجوع وشوارع حلب المنكوبة، ووالده يجول متفاخرًا بإنجازاته".

وسأل في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، "هل فَهم ابن سليماني ما معنى الموت بمتفجّرة أو برميل بارود أو ​صاروخ​؟".