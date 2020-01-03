كُلّف عدد من المحامين لمتابعة قضية الموقوفين في قضية إقفال طريق نهر الكلب، صباح اليوم، وهم: "ا. ش."، "م. س."، "ك. ح." و"أ. م."، الّذين ما زالوا في ثكنة شكري غانم بالفياضية؛ وإخلاء سبيلهم في أسرع وقت ممكن.
كانت هذه تفاصيل خبر تكليف محامين لمتابعة قضية الموقوفين نتيجة إقفال طريق نهر الكلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.