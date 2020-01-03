مسيرة انطلقت من ساحة النور بطرابلس وجابت شوارع المدينة تضامنا مع حراك حلبا

إنطلقت مسيرة من ​ساحة عبد الحميد كرامي​ (النور) في ​طرابلس​، تضامنًا مع الحراك في حلبا- عكار، في ضوء ما سُجّل من أحداث داخل وعند مداخل فرع أحد ​المصارف​ في المدينة.

وجاب المتظاهرون شوارع وأحياء المدينة، وردّدوا الهتافات المندّدة بسياسة المصارف والسياسة الماليّة، على أصوات قرع الطناجر والصحون.