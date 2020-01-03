مسيرة انطلقت من ساحة النور بطرابلس وجابت شوارع المدينة تضامنا مع حراك حلبا

إنطلقت مسيرة من ساحة عبد الحميد كرامي (النور) في طرابلس، تضامنًا مع الحراك في حلبا- عكار، في ضوء ما سُجّل من أحداث داخل وعند مداخل فرع أحد المصارف في المدينة.
وجاب المتظاهرون شوارع وأحياء المدينة، وردّدوا الهتافات المندّدة بسياسة المصارف والسياسة الماليّة، على أصوات قرع الطناجر والصحون.
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