اخبار العالم

مسيرة انطلقت من ساحة النور بطرابلس وجابت شوارع المدينة تضامنا مع حراك حلبا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

إنطلقت مسيرة من ​ساحة عبد الحميد كرامي​ (النور) في ​طرابلس​، تضامنًا مع الحراك في حلبا- عكار، في ضوء ما سُجّل من أحداث داخل وعند مداخل فرع أحد ​المصارف​ في المدينة.

وجاب المتظاهرون شوارع وأحياء المدينة، وردّدوا الهتافات المندّدة بسياسة المصارف والسياسة الماليّة، على أصوات قرع الطناجر والصحون.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مسيرة انطلقت من ساحة النور بطرابلس وجابت شوارع المدينة تضامنا مع حراك حلبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا