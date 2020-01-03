نقيب محامي الشمال سلّم لجنة السجون خارطة طريق تسلمها من الحسن

لفت نقيب المحامين في ​طرابلس​ و​الشمال​ ​محمد المراد​، خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة السجون في ​نقابة المحامين​ في طرابلس، في دار النقابة، إلى "أنّنا رفعنا السقف عاليًا في موضوع السجون، حتّى تكون نقابة المحامين موجودة بقوّة في هذا العمل التطوّعي والإنساني، وقد كانت لفتة جميلة من وزيرة الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال ​ريا الحسن​، الّتي شاركتنا في إطلاق خطة إصلاح السجون في الشمال، وسلّمتنا خارطة الطريق الّتي أعدّتها وزارة الداخلية للسجون".

وشكر المراد، أعضاء اللجنة على "حماستهم وإندفاعهم"، مركّزًا على أنّكم "أصبحتم اليوم أمام المجهر، وأصبحتم مسؤولين أمام الرأي العام عن متابعة تنفيذ هذه الخطة، وأيّ تقصير أو تلكؤ سيحسب علينا جميعًا، فأنتم اليوم أمام تحدّ وإمتحان كبيرَين، وسنثبت معًا للمعنيّين والمستهدفين والرأي العام، أنّ نقابة المحامين جادّة في هذا الموضوع، ونطلّ عبركم بين فترة وأخرى، لنقول ماذا قدّمنا، فالصدقيّة مطلوبة والأهم من الكلام والوعود هو العمل على التنفيذ".

وختامًا، سلّم المراد، لجنة السجون التقرير لـ"مناقشته ومقاربته مع الخطّة الّتي وضعتها اللجنة للتعاون مع ​وزارة الداخلية والبلديات​ على حلّ النقاط المشتركة".