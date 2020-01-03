جمعية المصارف تدعو لإقفال جميع فروع المصارف العاملة في منطقة عكار

دعت ​جمعية مصارف لبنان​ في بيان الى إقفال جميع فروع ​المصارف​ العاملة في ​منطقة عكار​ حتى اشعار آخر. وجاء في البيان: "إزاء ما تتعـرّض له فروع المصارف في بعض المناطق اللبنانية من تعدّيات وانتهاكات تخالف القوانين المرعية وتتعارض مع كل التحركات والطروحات الاصلاحية المشروعة، وشجباً للهجوم المستنكر والمًدان على فرع ​بنك لبنان والمهجر​ في بلدة حلبا الشمالية وما تخلّله من تهديد لحياة وسلامة موظفيه وزبائنه، تدعو جمعية مصارف لبنان الى إقفال جميع فروع المصارف العاملة في منطقة عكار حتى اشعار آخر.

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