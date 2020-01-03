الدفاع المدني: إنقاذ مواطنين احتجزتهم الثلوج داخل 3 سيارات على طريق عام إهمج- اللقلوق

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ عملوا على إنقاذ مواطنين احتجزتهم ​الثلوج​ داخل ثلاثة سيارات على طريق عام إهمج - ​اللقلوق​ في جبيل"، لافتةً إلى أنّه "تمّ التأكّد من إيصالهم إلى حيث يمكنهم متابعة سيرهم بأمان".

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