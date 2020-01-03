شكرا لقرائتكم خبر عن 6 طلبات إحاطة تناقشها لجنة الإعلام بالبرلمان الأسبوع المقبل.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ستة طلبات إحاطة تناقشهم لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، خلال ثلاثة اجتماعات لها الأسبوع المقبل، برئاسة النائب محمد شعبان وكيل أول اللجنة، لحين إجراء انتخابات أو التوافق حول مرشح جديد يخلف النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام السابق، وزير الدولة لشئون الإعلام.



وتستعرضهم ”الخليج 365” علي النحو التالي :

طلب الإحاطة المقدم من النائب ياسين عبد الصبور، بشأن عدم الشروع في إنشاء المكتبة الثقافية بقرية قورته، نصر النوية، بمحافظة أسوان رغم تخصيص أرض لها.

طلب الإحاطة المقدم من النائب عادل عامر، بشأن إهمال مبنى قصر ثقافة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

Advertisements

طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الحناوى، بشأن عدم قيام قصور الثقافة بالدور المنوط بها في احتواء الشباب المصرى بدائرة إيتاى البارود وشبرامنت بمحافظة البحيرة.

طلب الإحاطة المقدم من النائبة داليا يوسف، بشأن ما ينشر من قصص للأطفال تروج للارهاب والقتل والتغذيب.

طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد المسعود، بشأن تشوية التماثيل والآثار بالميادين العامة نتيجة لعمليات الترميم غير الفنية.

طلب الإحاطة المقدم من النائب جواهر الشربينى، بشأن استحواذ هيئة الآثار على مساحة 83 فدان من مساحة المنطقة الصناعية بمحافظة الدقهلية.