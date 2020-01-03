انقطاع الكهرباء عن شوارع قرية بقلين والأهالي يستغيثون بعمليات المحافظة

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- إسلام عمار: استغاث أهالي قرية الكردي التابعة لمركز قلين بكفر الشيخ، اليوم الجمعة، من انقطاع الكهرباء لمدة 10 أيام عن شوارع القرية. وعلل الأهالي السبب وراء ذلك، بنشوب حريق بتابلوه الكهرباء الرئيسي المغذي لأعمدة الكهرباء بشوارع. وتلقى المهندس محمد عبد الله، مدير عام مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، بلاغًا بتضرر أهالي قرية الكردي، التابعة لمركز قلين، من انقطاع الكهرباء بالشوارع.

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