السيطرة على مشاجرة بين عائلتين في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف-حمدي سليمان: سيطرت الأجهزة الأمنية ببني سويف على مشاجرة نشبت بين عائلتين بمركز ببا، جنوب المحافظة تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع مشاجرة بين عائلتي "الرمضانية والسعداوية" بقرية "سدس" التابعة لمركز ببا، بسبب لهو الأطفال. انتقلت قوات الشرطة بقيادة العميد أسامة يونس مأمور مركز ببا، وفضت المشاجرة وضبطت عدد من أفراد العائلتين. وجرى فرض طوقًا أمنيًا حول منازل العائلتين منعًا من تجدد الاشتباكات، وحرر محضرًا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق

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