واشنطن تدرج عصائب أهل الحق و2 من قادتها على قائمة الإرهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، إدراج عصائب أهل الحق العراقية، الموالية لإيران، و2 من كبار قاداتها على قائمة التنظيمات الإرهابية، بعد ساعات من مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني، في غارة أمريكية فجر اليوم في بغداد، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، 6 ديسمبر الماضي، فرض عقوبات على قيس الخزعلي، زعيم ميليشيات عصائب أهل الحق، وشقيقه ليث، وخميس الخنجر، القيادي في ميليشيات الحشد الشعبي، وحسين فالح اللامي، لعملهم على قمع التظاهرات الأخيرة بالعراق.

ويُعد قيس الخزعلي الشخصية الأبرز في قائمة عقوبات الولايات المتحدة الأخيرة، نظرًا لزعامته أحد أهم الفصائل المسلحة في العراق، والتي بحسب بيان وزارة الخزانة الأمريكية، عملت على قمع التظاهرات الأخيرة في البلاد.