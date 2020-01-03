أمريكا بصدد إرسال 3 آلاف جندي إلى الشرق الأوسط

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

ذكرت وكالة أنباء بلومبرج اليوم الجمعة، فى نبأ عاجل، أن الولايات المتحدة بصدد إرسال ثلاثة ألاف فرد من الجيش الأمريكى إلى الشرق الأوسط.

يذكر أن الإعلان عن الخطط الأمريكية لإرسال قوات إضافية إلى منطقة الشرق الأوسط، يعود إلى أوائل الشهر الماضى، أى قبل مقتل فائد فيلق القدس التابع للحرس الثورى الإيرانى قاسم سليمانى فى غارة أمريكية بالعراق فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة.

وكانت تقارير إعلامية قد نقلت فى السادس من الشهر الماضى عن مسؤول أمريكى، طلب عدم الكشف عن هويته، قوله إن وزير الدفاع الامريكي مارك إسبر يعتزم إرسال ما بين خمسة وسبعة آلاف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط لمواجهة إيران.

ولم يحدد المسؤول وقتئذ أين أو متى يمكن نشر تلك القوات لكنه اشار إلى أن إرسالها سيكون ردا على هجمات جماعات مرتبطة بإيران ضد مصالح امريكية خلال الأشهر الأخيرة.