برلماني: المشروع العثماني التوسعي في الشرق الأوسط شبيه بالصهيوني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

قال النائب ضياء الدين داود عضو مجلس النواب، إن التهديدات المحتملة للأمن القومي المصري على الحدود الغربية مع ليبيا، جاءت نتيجة تصعيد تركي يخالف القوانين والمواثيق الدولية.

جاء ذلك في بيان له مساء الجمعة، مؤكدًا أن الأمر الذي يستلزم وحدة الصف داخليًا، ويعيد ترتيب الأولويات، مضيفًا أنه لا مجال للمكايدة السياسية على حساب الأمن القومي المصري.

وتابع: "لا يجب التساهل مع كل من تسول له نفسه داخليًا، الترويج للمشروع العثماني التوسعي في الشرق الأوسط، خاصة في ليبيا، فهو لدينا سواء بسواء كالتوسع الصهيوني في المنطقة، لأن كلا المشروعين ضد أمننا القومي مصريًا وعربيًا.. عاشت مصر مقبرة للغزاة".