طيران "الملكية" الأردنية يعلق الرحلات إلى بغداد

محمد اسماعيل - القاهرة - عمان - (أ ش أ):
أعلنت شركة الطيران "الملكية" الأردنية، تعليق رحلاتها من وإلى العاصمة العراقية بغداد.
وذكرت شركة الناقل الوطني الأردني "الملكية الأردنية"، في بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) مساء اليوم الجمعة، أنها "أوقفت جميع الرحلات بين بغداد وعمان في ضوء الوضع الأمني في العاصمة العراقية وفي مطار بغداد الدولي، الذي استُهدِف بالغارة التي قتلت الجنرال قاسم سليماني".
وتشغل الملكية الأردنية 18 رحلة أسبوعيا بين عمان وبغداد، وقالت إن رحلاتها المنتظمة إلى النجف والبصرة وأربيل والسليمانية ستمضي كالمعتاد.
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