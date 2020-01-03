مصرع عامل صدمته سيارة في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف-حمدي سليمان:

لقي عامل مصرعه بعدما صدمته سيارة أثناء استقلاله دراجة بخارية في بني سويف، وجرى إيداع الجثة مشرحة المستشفى العام.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة بخارية، أمام مدرسة الصفوة بمنطقة الأزهري، بمدينة بني سويف، ما أسفر عن مصرع "ج.م.إ" 45 سنة قائد الدراجة البخارية.

جرى نقل الجثة إلى مستشفى بني سويف العام، وحرر محضرًا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.