ظريف: بدأنا إجراءات قانونية لمحاسبة واشنطن دوليًا بعد مقتل سليماني

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:
قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن طهران بدأت إجراءات قانونية على المستوى الدولي لمحاسبة الولايات المتحدة على اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، فجر اليوم في غارة أمريكية بالعاصمة العراقية بغداد.
وأضاف ظريف، حسبما نقلت عنه وكالة "سبوتنيك" الروسية، أن استهداف سليماني من قبل الولايات المتحدة "تصعيد خطير وأحمق للغاية".
وقتل سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني جنبا إلى جنب مع أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشيعية العراقية القوية في غارة جوية في بغداد في وقت مبكر صباح اليوم الجمعة.
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أعلنت في بيان صباح اليوم "بتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نفذ الجيش الأمريكي عملًا دفاعيًا حاسمًا لحماية الأمريكيين في الخارج بقتل قاسم سليماني".
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