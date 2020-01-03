تركيا تعلن ترحيل 150 داعشيًّا إلى بلدانهم منذ 11 نوفمبر

وكالات- - قال إسماعيل جاتاكلي، المتحدث بإسم وزارة الداخلية التركية اليوم، الجمعة 3 جانفي 2019، إن السلطات رحّلت 150 داعشيا إلى بلدانهم كانوا محتجزين لصلتهم بجماعات متشددة منذ أطلقت أنقرة برنامجها لإعادة المعتقلين في 11 نوفمبر .

وبدأت تركيا التي تحتجز المئات ممن يشتبه في إنتمائهم لتنظيم داعش، عملية ترحيل المحتجزين بعد دعوات من بعض الدول الأوروبية تطالب بمحاكمة المتهمين في البلدان التي إرتكبوا بها جرائمهم.