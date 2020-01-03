البنتاجون: على جميع الأطراف الخارجية التوقف عن تأجيج الصراع في ليبيا

طابت وزارة دفاع الولايات المتحدة "البنتاجون "جميع الأطراف الخارجية التوقف عن تأجيج الصراع في ليبيا ودعم العودة إلى الحل السياسي"

ووفقًل لما نقلته سكاي نيوز عربية ،مساء اليوم ،فقد أكدت الولايات المتحدة

الامريكية ،على أن الحل السياسي هو الحل في ليبيا.

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يأتي ذلك بعد يوم من موافق البرلمان التركىي ،على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا ،من خلال

جلسة طارئة للتصويت على مذكرة التفويض بشأن إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.

وجاء في المذكرة العديد من المزاعم منها "حماية المصالح الوطنية انطلاقا من القانون الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية والتي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا .