بومبيو لـ محمد بن سلمان: شكرًا لدعمكم

أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن شكره لولي العهد السعودي محمد بن سلمان على دعم الرياض المستمر لواشنطن وإدراكها للتهديدات العدوانية المستمرة التي يشكّلها فيلق القدس. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية مورغان أورغتوس، في بيان اليوم الجمعة "أعرب وزير الخارجية بومبيو في اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن شكره على دعم المملكة العربية في بيان اليوم الجمعة "أعرب وزير الخارجية بومبيو في اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن شكره على دعم المملكة العربية السعودية المستمر وعلى إدراكه للتهديدات العدوانية المستمرة التي يشكّلها فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني". وأضافت أنهما " ناقشا قرار الرئيس ترامب الأخير باتخاذ إجراءات دفاعية حاسمة لحماية المواطنين الأمريكيين في الخارج". وأكد بومبيو، بحسب البيان، خلال الاتصال الهاتفي مع بن سلمان على "التزام واشنطن بوقف التصعيد".

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