«قطار الحرمين» يقطع المسافة بين جدة والمدينة في ساعتين فقط

بدأت إدارة مشروع قطار الحرمين السريع اعتبارا من الخميس الماضى، فى رفع سرعة القطارات على جميع الرحلات من المدينة المنورة وإليها إلى 300 كيلومتر فى الساعة، وذلك ضمن الخطط التشغيلية لمشروع قطار الحرمين السريع، بعد التأكد من جاهزية التشغيل الآمن وإجراءات السلامة.

وأوضحت إدارة مشروع قطار الحرمين السريع أن الوصول بسرعة القطار إلى 300

كيلومتر فى الساعة سيكون ما بين محطتى مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، والمدينة المنورة، والذى سيجعل مدة الرحلة بين مطار الملك عبدالعزيز الدولى بجدة، والمدينة المنورة نحو الساعتين، وبين مكة المكرمة، والمدينة المنورة نحو الساعتين و45 دقيقة.

يعد قطار الحرمين السريع أحدث وأسرع وسيلة نقل

سككى على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وتحتوى جميع محطاته على عدة مرافق من بينها صالات مخصصة للمسافرين على درجة الأعمال، ومركزاً للنقل العام، ومهابط طائرات عمودية، ومواقف للسيارات، ومحطات للدفاع المدنى، ومساجد ومساحات تجارية لتلبية جميع احتياجات المسافرين.

وكانت إدارة الحج والعمرة بمحافظة ينبع قد استقبلت الاسبوع الماضى أول رحلة للمعتمرين القادمين بحرًا من مصر، لأداء مناسك العمرة هذا العام، عبر منفذ ميناء ينبع التجارى والبالغ عددهم 995 معتمرا.