السعودية من السماء.. معرض يبرز جمال المملكة التراثي والعمراني عبر التصوير الجوي

أعلنت اللجنة المنظمة «لملتقى الطيران العام الخامس» الذى سينطلق فى مدينة الرياض خلال الفترة من 23 إلى 25 يناير الجارى، تحت رعاية صاحب السمو الملكى الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة نادى الطيران السعودى عن تنظيم معرض «السعودية من السماء»، الذى يهدف لإبراز المظاهر الجمالية فى المملكة من خلال التصوير من أعلى لمعالم التطور العمرانى للمبانى، كما ترصد الجوانب التى تظهر ملامح الأصالة والتراث وغيرها من المشاهد التى تجسد معالم الجمال والتميز بالمملكة.

وحددت اللجنة مجموعة من المعايير الفنية الواجب توافرها فى الصور التى سيتم التقاطها من أعلى من داخل المملكة، واشترطت أن يتم التقاط الصور من مكان مرتفع، ما يحقق متطلبات

مسمى المعرض وهو «السعودية من السماء»، ويُسمح بالتقاط الصور من خلال الطائرات بدون طيار، أو أى وسيلة تحقق التصوير من أماكن مرتفعة، على أن يكون آخر موعد لاستلام المشاركات فى 18 يناير الجارى، على أن يتم تعبئة نموذج المشاركة فى المعرض، من قبل الراغبين فى المشاركة سواء كان فرداً أو جهة (شركة).

ويعد المعرض جزءًا من الفعاليات المتعددة التى يشملها ملتقى الطيران العام الخامس الذى سيقام بمطار الثمامة بالرياض، وينظمه نادى الطيران السعودى، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه، ويطلق العديد من الفعاليات والأنشطة الجذابة والمشوقة فى مجالات الطيران وعروضه

التى تجتذب جمهور الحضور والمشاهدين خصوصا من فئة الشباب وهواة الطيران، حيث ستقدم فرق جوية محلية وعالمية عروضاً جوية نهارية وليلية تقام لأول مرة فى المملكة، وعروضاً للقفز الحر، كما سيكون هناك نشاط تثقيفى يتضمن عدداً من ورش العمل التى يشارك فيها جمع من الطيارين والمهتمين بمجال الطيران العام.

ويستقطب الملتقى مجموعة من أشهر فرق الطيران فى العالم (بريطانية، سويدية، إيطالية، ألمانية، وبولندية)، التى ستقدم عروضاً جوية جذابة وبهلوانية مشوقة، وهم من ذوى المهارات الاحترافية العالية، وجميعهم مصرح لهم من منظمات الطيران الدولية للقيام بمثل هذه العروض، وتعد هذه المرة الأولى التى تشارك فيها هذه الفرق فى المملكة من خلال الملتقى الخامس للطيران، وستقدم عدة مناورات طيران بأداء احترافى وبسرعات عالية بأعلى معايير السلامة والأمان، كما سيكون لفرق نادى الطيران السعودى حضور لافت فى تقديم العروض المختلفة منها تقديم فريق النادى للقفز الحر.