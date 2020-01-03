البنتاجون يرسل 3 آلاف جندي إضافي لحماية السفارة الأمريكية في العراق

أعلن مسؤولون أمريكيون حسب "رويترز"، أن وزارة الدفاع وافقت على إرسال نحو 3000 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط، في إجراء احترازي على خلفيةتصاعد التهديد في المنطقة ،وفقًا لما نقلته روسيا اليوم.
وأضاف المسؤولون الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم، أن القواتالمذكورة ستنضم زهاء 750 جنديا أرسلوا إلى الكويت هذا الأسبوع.
وكان مسؤولون أمريكيون قد قالوا لوكالة "رويترز" مؤخرا إنه قد يتم إرسال آلاف الجنود الإضافيين إلى المنطقة وأن القوات أبلغت بالاستعداد للانتشار.
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