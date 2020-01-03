الإمارات تدعم الأردن بـ300 مليون دولار

قدمت دولة الإمارات مساعدات بقيمة 300 مليون دولار، دعماً للأردن، وذلك عبر صندوق أبوظبى للتنمية. وجاء الدعم الإمارتى بناء على توجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وبدعم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة الشيخ

منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شئون الرئاسة رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبى للتنمية.

وأصدر صندوق أبوظبى للتنمية بياناً قال فيه إن «توجيهات القيادة الرشيدة تؤكد مدى التزام دولة الإمارات بالدعم الدائم لقيادة

وأبناء الشعب الأردنى الشقيق وهو توجه راسخ فى سياستها الخارجية منذ عهد القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وقد استمر وتطور فى عهد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة».

وأكد البيان أن قيادتى البلدين «تحرصان على تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية وهى علاقة مبنية على الأخوة والمصالح المشتركة والمصير الواحد».