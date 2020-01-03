قدمت دولة الإمارات مساعدات بقيمة 300 مليون دولار، دعماً للأردن، وذلك عبر صندوق أبوظبى للتنمية. وجاء الدعم الإمارتى بناء على توجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وبدعم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة الشيخمنصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شئون الرئاسة رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبى للتنمية.
وأصدر صندوق أبوظبى للتنمية بياناً قال فيه إن «توجيهات القيادة الرشيدة تؤكد مدى التزام دولة الإمارات بالدعم الدائم لقيادةوأبناء الشعب الأردنى الشقيق وهو توجه راسخ فى سياستها الخارجية منذ عهد القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وقد استمر وتطور فى عهد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة».
وأكد البيان أن قيادتى البلدين «تحرصان على تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية وهى علاقة مبنية على الأخوة والمصالح المشتركة والمصير الواحد».
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تدعم الأردن بـ300 مليون دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.