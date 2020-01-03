الكويت تدعو إلى ضرورة التحلي بأقصى درجات ضبط النفس

قال مصدر مسئول في وزارة الخارجية الكويتية ان الكويت تابعت بقلق بالغ تطورات الأحداث المؤسفة في العراق الشقيق واستمرار مظاهر التصعيد في المنطقة والتي سبق وأن حذرت الكويت من تداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار فيها. الكويت من تداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار فيها.

ودعا المصدر في بيان اليوم الجمعة الى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس والحكمة إزاء هذه التطورات وصولا إلى معالجة سياسية تجنب المنطقة مزيدا من التصعيد والمخاطر. والحكمة إزاء هذه التطورات وصولا إلى معالجة سياسية تجنب المنطقة مزيدا من التصعيد والمخاطر.

كما دعا المجتمع الدولي للمسارعة والاضطلاع بمسئولياته التاريخية في صيانة أمن واستقرار هذه المنطقة الحيوية من العالم والنأي بها عن مظاهر التصعيد.



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