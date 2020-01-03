من هو خليفة سليماني

إسماعيل قاآني كان يشغل منصب نائب قائد فيلق القدس أحد أبرز قادة الحرس خلال الحرب الإيرانية - العراقية في الثمانينيات كان قاآني يشغل أيضا منصب معاون استخبارات أركان الحرس الثوري يُعرف قاآني بمواقفه المتشددة إزاء إسرائيل له حضور نشط في سورية والعراق، وقليل الحضور في السياسة الداخلية



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